Мама Вєрки Сердючки потішила спекотним фото з напівголим красенем
Новий знімок з'явився на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Останнім часом Культова українська артистка, роль якої виконує Андрій Данилко, помітно активізувалася в соцмережах. Однак, цього разу замість Вєрки на фото постала її "мама", яку грає відома актриса Інна Білокінь.
На знімку вона відображена під час якогось вуличного заходу. Судячи з геотегу, справа відбувалася на Хрещатику, але в теплу пору року. "Мама Сердючки" стоїть навпроти засмаглого хлопця з голим торсом, злегка нахилившись і "озброївшись" грізним виразом обличчя.
"Протистояння" актриси і невідомого хлопця виглядає досить вражаюче, а на задньому тлі можна помітити цілий натовп глядачів.
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Шанувальники Вєрки та її мами бурхливо відреагували на фото.
"А що це відбувається на Хрещатику?", "Найкласніші!", "Мама знову знайшла красивого хлопчика?", "Мама вийшла на полювання. Інночка, ви супер-стар", "Мама запалює!", "Інна супер!", "A доця де?", "Пам'ятаю цей виступ, мама дала тоді джазу!",- пишуть люди.
Зазначимо, що нещодавно Данилко у своєму сценічному образі взяв участь у зйомках ювілейного сезону популярного шоу про подорожі «Орел і Решка». У цьому проекті до нього приєдналася і знаменита "мама Вєрки" у виконанні актриси Інни Білокінь.
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