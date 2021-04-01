Мама Вєрки Сердючки потішила спекотним фото з напівголим красенем

Новий знімок з'явився на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Останнім часом Культова українська артистка, роль якої виконує Андрій Данилко, помітно активізувалася в соцмережах. Однак, цього разу замість Вєрки на фото постала її "мама", яку грає відома актриса Інна Білокінь.

На знімку вона відображена під час якогось вуличного заходу. Судячи з геотегу, справа відбувалася на Хрещатику, але в теплу пору року. "Мама Сердючки" стоїть навпроти засмаглого хлопця з голим торсом, злегка нахилившись і "озброївшись" грізним виразом обличчя.

"Протистояння" актриси і невідомого хлопця виглядає досить вражаюче, а на задньому тлі можна помітити цілий натовп глядачів.

Шанувальники Вєрки та її мами бурхливо відреагували на фото.

"А що це відбувається на Хрещатику?", "Найкласніші!", "Мама знову знайшла красивого хлопчика?", "Мама вийшла на полювання. Інночка, ви супер-стар", "Мама запалює!", "Інна супер!", "A доця де?", "Пам'ятаю цей виступ, мама дала тоді джазу!",- пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно Данилко у своєму сценічному образі взяв участь у зйомках ювілейного сезону популярного шоу про подорожі «Орел і Решка». У цьому проекті до нього приєдналася і знаменита "мама Вєрки" у виконанні актриси Інни Білокінь.

Нагадаємо, яким Данилко був на піку популярності, в мережі виявилося рідкісне відео з-за лаштунків: "Неповторний, красивий...".

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