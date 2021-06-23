Дочь «мамы Верки Сердючки» Инны Белоконь показала романтичное фото со своим избранником
Как известно, популярную украинскую артистку Верку Сердючку повсюду сопровождает ее мама. И если исполнитель роли Сердючки Андрей Данилко хорошо известен широкой публике под своим именем, то актрису Инну Белоконь, которая играет его маму на сцене, знают далеко не все.
53-летняя артистка живет в Полтаве со своим мужем, Олегом Белоконем. О ее личной жизни известно немного. Однако, в СМИ просочилась информация о том, что пара владеет роскошным особняком и занимается бизнесом по разведения собак.
У Белоконь также есть 22-летняя дочь Яна. В свое время девушка окончила коммерческий колледж, после чего отправилась на учебу в Польшу, где и живет сейчас. У юной красотки есть своя страничка в Инстаграм, на которой она время от времени делится свежими фото.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
Мама Сердючки удивила редким фото с мужем и красавицей дочкой: «Так похожа на...»
Рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"
Украинец погиб, угодив в "ловушку" из-за животных, подробности трагедии: "Осталось девять детей..."
Последний снимок Яна опубликовала 12 июня. На фото она позирует в праздничном образе. На ней романтичное платье, а волосы красотки уложены аккуратными локонами.
Впрочем, Яна на снимке не одна. Девушку крепко прижимает к себе молодой человек, а Яна чувственно целует своего избранника.
Стоит отметить, что точной информации о возлюбленном Яны нет, однако в СМИ появлялись сообщения о том, что как минимум с 2018 года девушка встречается с парнем по имени Фран Барсело.
Также известно, что в 2020 году у Яны родилась дочь. Впрочем, девушка явно не торопится посвящать общественность в подробности своей личной жизни.
Напомним, мама Сердючки удивила редким фото с мужем и красавицей дочкой: «Так похожа на...».
Как сообщала Politeka, мама Верки Сердючки переживает огромную потерю: "Светлая память...".
Также Politeka писала, что мама Сердючки хвастнула своим "женихом"-красавчиком, Астафьева не устояла: "Это хана".