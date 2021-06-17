Друг Андрея Данилко, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, в какой неприятной ситуации оказался артист

Как передает Politeka.net, продюсер написал об этом в своем микроблоге в Инстаграм.

«Невероятное хамство творится в отношении бывшего участника группы «Ласковый май» Андрея Данилко. Российские проходимцы воспользовались тем, что после его выступления на «Евровидении», где он обошёл Россию, и стали использовать образ Верки Сердючки для зарабатывания денег», - написал продюсер «Ласкового мая».

По словам Разина, «Первый канал» и Министерство культуры РФ Данилко и запретили ему выступать на территории России. Разин добавил, что вследствие такого решения на образе Сердючки стали зарабатывать его двойники, а сам артист несет колоссальные убытки.

«Я тогда сказал, что это - геноцид в отношении артиста, которого очень любят в России. Но Минкультуры был непреклонен. Все гастроли Верки Сердючки в России были одним махом отменены. Это ужасное решение послужило тому, что в течение многих лет по всей России выступают около 2500 Верок Сердючек и эти двойники не несут за это никакой ответственности. По моим подсчетам, за эти годы Андрею Данилко нанесён ущерб около 20000000$», - написал продюсер.

Разен заявил, что готовит иски, чтобы привлечь двойников Сердючки к уголовной ответственности.

«Они должны ответить за свои действия по международным и российским законам. Прошу направлять мне в директ информацию о месте и времени выступлений двойников Андрея Данилко, используя его образ и фонограмму. Заранее благодарю вас за помощь. Защитим Андрея, которого очень любят в России», - подытожил он.

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