Несколько месяцев назад стало известно о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко (Верки Сердючки)

Тогда эта новость всколыхнула Сеть. Продюсер 47-летнего Данилко Юрий Никитин заявил в программе «Зірковий шлях», что после депрессии, которой Андрей Михайлович страдал много лет назад, у него остались некоторые проблемы со здоровьем. В частности, звезда страдает бессонницей. По словам Никитина, певец обращался за помощью, как к нашим, так и зарубежным медикам.

В новом выпуске программы "Викриття" рассекретили, как именно Андрей Михайлович сейчас лечится.

Оказывается, он уже не раз приезжал в оздоровительный центр "Рута", который входит в состав санатория "Жовтень" в Конча-Заспе. Тут, как рассказал медперсонал, Данилко налаживает свой режим сна, проходит детокс-процедуры и восстанавливает силы.

И хоть корпуса выглядят "советскими", зато вокруг красота: сосновый лес, речка и вековые дубы-великаны.

У Данилко даже имеется свой любимый номер - трехкомнатный категории типа "люкс".

"Он всегда останавливается в 714 номере, это его любимый", - заявила журналистам работница учреждения.

Звезда принимает те же оздоровительные процедуры, что и другие посетители центра. К примеру, один сеанс гидромассажа здесь стоит 120 гривен.

Впрочем, застать Данилко в санатории журналистам не удалось. Зато его обнаружили в известном киевском гриль-ресторанчике, который, поговаривают когда-то любила Наталья Могилевская.

Андрея Михайловича подловили на автостоянке.

"Как вы себя чувствуете?", - спросили у него.

"Вот так", - ответил певец, подняв большой палец руки.

Видно было, что артист спешит, но от него не отставали.

"Вы случаем не лечитесь сейчас в "Руте"?"

"Лечусь", - признался Данилко.

"А что у вас за диагноз, можете сказать?", - прозвучал последний вопрос, прежде чем певец уселся в свой "Лексус".

"Возраст", - пошутил он, улыбнувшись.

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