Несколько месяцев назад стало известно о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко (Верки Сердючки)
Тогда эта новость всколыхнула Сеть. Продюсер 47-летнего Данилко Юрий Никитин заявил в программе «Зірковий шлях», что после депрессии, которой Андрей Михайлович страдал много лет назад, у него остались некоторые проблемы со здоровьем. В частности, звезда страдает бессонницей. По словам Никитина, певец обращался за помощью, как к нашим, так и зарубежным медикам.
В новом выпуске программы "Викриття" рассекретили, как именно Андрей Михайлович сейчас лечится.
Оказывается, он уже не раз приезжал в оздоровительный центр "Рута", который входит в состав санатория "Жовтень" в Конча-Заспе. Тут, как рассказал медперсонал, Данилко налаживает свой режим сна, проходит детокс-процедуры и восстанавливает силы.
И хоть корпуса выглядят "советскими", зато вокруг красота: сосновый лес, речка и вековые дубы-великаны.
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У Данилко даже имеется свой любимый номер - трехкомнатный категории типа "люкс".
"Он всегда останавливается в 714 номере, это его любимый", - заявила журналистам работница учреждения.
Звезда принимает те же оздоровительные процедуры, что и другие посетители центра. К примеру, один сеанс гидромассажа здесь стоит 120 гривен.
Впрочем, застать Данилко в санатории журналистам не удалось. Зато его обнаружили в известном киевском гриль-ресторанчике, который, поговаривают когда-то любила Наталья Могилевская.
Андрея Михайловича подловили на автостоянке.
"Как вы себя чувствуете?", - спросили у него.
"Вот так", - ответил певец, подняв большой палец руки.
Видно было, что артист спешит, но от него не отставали.
"Вы случаем не лечитесь сейчас в "Руте"?"
"Лечусь", - признался Данилко.
"А что у вас за диагноз, можете сказать?", - прозвучал последний вопрос, прежде чем певец уселся в свой "Лексус".
"Возраст", - пошутил он, улыбнувшись.
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