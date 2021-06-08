Музыкальный продюсер Юрий Никитин взбудоражил поклонников информацией о том, что у Андрея Данилко есть проблемы со здоровьем, а сейчас появилась информация, где артист лечится

Юрий Никитин в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Андрей Данилко, в образе Верки Сердючки, пользовался огромной популярностью и давал от 30 до 50 концертов в месяц. Из-за напряженного графика у кумира миллионов начались проблемы со здоровьем - день перепутался с ночью, и произошел гормональный сбой. Сейчас певец пытается наладить свой сон.

В новом выпуске "Викриття" на YouTube-канале KYIV.LIVE сняли сюжет о том, где поправляет здоровье популярный певец. Оказывается, 47-летний Данилко отдыхает в санатории "Жовтень" в 20 километрах от столицы.

Санаторий работает с советских времен с помещениями без евроремонта, вокруг сосновый лес, рядом - река Козинка, зоны отдыха и несколько корпусов в старом стиле.

Цены на отдых здесь за пять дней колеблются - бюджетный двухместный номер - 9000 гривен, а Андрей Данилко снимает себе трехкомнатный люкс за 13 500 гривен, при этом номера все равно выглядят скромно и минималистично.

Зачастую Данилко приезжал в "Жовтень" после гастролей, чтобы восстановить биологические часы, набраться сил и отдохнуть.

Артисту делали массаж, тюбаж, лечебную гимнастику и другие различные оздоравливающие процедуры.

Сотрудники санатория и медики уверяют, что Андрей Данилко послушный пациент, и всегда придерживался строгих рекомендаций врачей.

Напомним, что мама Верки Сердючки заприметила загорелого красавца, кадры "охоты": "Опять нашла красивого мальчика?".

Как сообщала Politeka, мама Сердючки не сдержала эмоций после вручения престижной премии, станцевав на полу: кадры уже в сети.