Музыкальный продюсер Юрий Никитин дал интервью, в котором рассказал о своем подопечном, Андрее Данилко

С середины 90-х Юрий Никитин продюсирует Андрея Данилко, выступающем в образе Верки Сердючки. Некоторое время назад Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях» рассказал о проблемах со здоровьем у своего подопечного, чем вызвал бурную реакцию поклонников.

В новом интервью Дмитрию Гордону продюсер объяснил, что имел в виду, пишет Гордон. По словам Никитина, проблемы со здоровьем у Данилко возникли из-за плотного гастрольного графика.

По словам продюсера, на протяжении 10 лет до 2007 года Андрей Данилко был самым востребованным артистом в СНГ, играя от 30 до 50 концертов в месяц. Тот период пронесся быстро, да так, что артист "не успевал жить".

Паузу в карьере певец решил сделать после участия в "Евровидении 2007". Тогда разразился скандал из-за песни "Dancing Lasha Tumbai", в которой россияне услышали слова: "Раша, гудбай", а в Украине прошли протесты, чтобы Сердючка не ехала на конкурс.

Тогда Данилко поговорил с продюсером о том, что ему нужно отдохнуть, тем более он уже перестал ощущать предвкушение перед выходом на сцену, а на это люди не заслуживают. Кроме того, у артиста начались проблемы со здоровьем - день перепутался с ночью, и произошел гормональный сбой.

До сих пор проблемы со сном не дают покоя певцу, но ему уже легче.



"Это то, что продолжается до сегодняшнего дня и из чего он выходит. Это, наверное, сказывается на его внешности. Он из-за этого сильно переживает. Это такой непростой период", – отметил Никитин.

Стоит отметить, что сейчас, по всей видимости, у артиста, действительно налаживается жизнь и творечкая деятельность. Так, Данилко примет участие в "Atlas Weekend Friends Edition!".

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