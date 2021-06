Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук станет ведущим нового грандиозного шоу, победитель которого выиграет полмиллиона гривен

Как пишет Politeka.net, в аккаунте программы "Зірковий шлях" в Инстаграм написали о новом ведущем грандиозного шоу "Поют все", которым стал Остапчук. Телеканал «Украина» сообщил, что ведущим нового проекта «Поют все» по формату All Together Now станет шоумен Владимир Остапчук. Но не всем украинцам это понравилось.

"Уже скоро зрители канала Украина увидят участников, которые будут завоевывать расположение 100 музыкальных экспертов. Их выступления будут оценивать популярные артисты, имеющие немалый опыт в сфере музыки. Ведущим станет Владимир Остапчук, а возглавит жюри легенда украинского шоу-бизнеса — его имя узнаете совсем скоро. К слову, развлекательный проект создан по британскому формату All Together Now. А вы ждете премьеру? 😱", - сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях начали угадывать, кто же возглавит жюри: "Неужели София Ротару будет возглавлять жюри! Потому что легендарнее певицы нет!", "Может Быть Нина Матвиенко?", "Есть еще Ирина Билык)", "Своевременная программа. Наши звезды от безделья томятся, нафиг никому не нужны, то соберутся хоть в кучу). Только чтобы 100, то это надо и давно забытых, и по клубам собирать. Пару раз смотрела русское, так там откопанные звезды которых и как зовут все забыли давно. 100 не надо. Одну Полякову посадите и она даст шуму как 200 еще в разных ролях-вот базарные бабы к гламурной Деве. Паноктикум короче будет", " София Ротару!!! 👏👏👏👏 ", "Могилевська або Данилко👏".

