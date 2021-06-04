Новая жена ведущего «Маски» Владимира Остапчука Кристина Горняк раскрыла свой особенный секрет красоты

Как передает Politeka.net, Кристина всегда очень стильно и модно одевается, восхищая своих многочисленных поклонников. У себя в Инстаграм девушка нередко выкладывает свои ежедневные луки.

В этот раз Кристина поделилась фотографией, сделанной на улице. Она позировала в светлых джинсах и свободной голубой рубашке. Свой образ она дополнила шелковым платком, который повязала на голову.

«Мода - это дело важное, но...Какой красивый наряд на себя не надень, если ты не относишься к себе с любовью и трепетом, то и выглядеть в нем по-особенному не будешь! А как только полюбишь и примешь себя, то вид будет на миллионы! Такой сделала для себя как-то вывод», - отметила Кристина.

В комментариях Кристине оставили массу восторженных слов.

«Вам очень идёт этот образ в платке», «Да! Конечно согласен! Хороших и модных выходных!», «100% согласна. Это действительно так!», «Какая красотка», «Стильная девушка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Горняк решилась на необычную процедуру, чтобы оттянуть процесс старения. В этот раз ей сделали маску, которая заклеила рот.

Напомним, что жена Остапчука в белоснежном платье с декольте показала гулянку с подругами: "Вечер перестает быть томным".

Как сообщала Politeka, Остапчук "выдал" имя их будущего с Кристиной Горняк ребенка: "Моя ты мася".

Также Politeka писала, что жена Остапчука в страстном образе показала, как смотрит на мужа: "Хочется, чтобы Вова вас так же любил".