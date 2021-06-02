Дружина відомого українського ведучого і шоумена Володимира Остапчука показала пристрасне фото з чоловіком і зізналася, чого від нього чекає
Нотаріус Христина Гірняк вийшла заміж за Остапчука в жовтні минулого року. Початок їх спільного життя затьмарив гучний скандал з передбачуваною зрадою ведучого його колишній дружині Олені Войченко, від якої він пішов до Христини. Однак, це не завадило парі бути разом.
Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Гірник відверто звернулася до чоловіка.
"Хочу завжди так на тебе дивитися! Хочу завжди бути за тобою, як за кам'яною стіною, Пообіцяй мені це!?! А я обіцяю оберігати наш світ і заливати його ніжністю! З тобою я вчуся бути іншою, і ти вчишся, а разом ми можемо все!", - написала красуня.
Вона супроводила цей пост знімком, на якому Остапчук позує на передньому плані, а вона сама лежить за ним і дивиться на нього закоханими очима. Гірняк одягнена в блискучу вечірню сукню на тонких бретельках. Червоні відблиски на фото задають знімку пристрасну атмосферу.
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Підписники Христини не змогли пройти повз такого поста.
"Як красиво...Нехай чоловік реально буде стіною, а ви будете за чоловіком! Любіть і будьте коханою, Христиночка", "Христина, поруч з вами, так здається мені, і Вова змінився", "Кадр з фільму, чарівна! Хочеться щоб Вова вас так само любив", "все перевіриться саме коли з'являться діти", - пишуть люди.
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