Дружина відомого українського ведучого і шоумена Володимира Остапчука показала пристрасне фото з чоловіком і зізналася, чого від нього чекає

Нотаріус Христина Гірняк вийшла заміж за Остапчука в жовтні минулого року. Початок їх спільного життя затьмарив гучний скандал з передбачуваною зрадою ведучого його колишній дружині Олені Войченко, від якої він пішов до Христини. Однак, це не завадило парі бути разом.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Гірник відверто звернулася до чоловіка.

"Хочу завжди так на тебе дивитися! Хочу завжди бути за тобою, як за кам'яною стіною, Пообіцяй мені це!?! А я обіцяю оберігати наш світ і заливати його ніжністю! З тобою я вчуся бути іншою, і ти вчишся, а разом ми можемо все!", - написала красуня.

Вона супроводила цей пост знімком, на якому Остапчук позує на передньому плані, а вона сама лежить за ним і дивиться на нього закоханими очима. Гірняк одягнена в блискучу вечірню сукню на тонких бретельках. Червоні відблиски на фото задають знімку пристрасну атмосферу.

Підписники Христини не змогли пройти повз такого поста.

"Як красиво...Нехай чоловік реально буде стіною, а ви будете за чоловіком! Любіть і будьте коханою, Христиночка", "Христина, поруч з вами, так здається мені, і Вова змінився", "Кадр з фільму, чарівна! Хочеться щоб Вова вас так само любив", "все перевіриться саме коли з'являться діти", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Остапчука з заклеєним ротом здивувала заняттям, поки чоловік у від'їзді: "Кайфанула, однозначно".

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