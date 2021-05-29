Новая жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк решилась на необычную процедуру, чтобы оттянуть процесс старения
34-летняя звезда в своих "сториз" показала, как проводит время, пока муж в отъезде, передает Politeka.net. Как известно, жена Остапчука много сил уделяет своей внешности, а именно тому, как выглядит ее лицо. По словам Горняк, "важно находить для себя время и возможности".
Девушка частенько балует себя различными процедурами. А когда муж в командировке - так это самое удачное время, чтобы заняться собой, считает Кристина.
В этот раз после массажа ей наложили синюю маску, "заклеив" даже рот.
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"Я думаю, что мужчины бы доплачивали косметологам, чтобы они приехали и заклеивали так рот! Во-первых, это польза для кожи, а во-вторых, для отношений", - с иронией отметила девушка.
Уже после процедуры жена Остапчука похвасталась результатами манипуляций с лицом:
"Конечно, скучаю, когда уезжает муж, но с другой стороны, у меня есть время на все то, что не всегда успеваю, когда он здесь. Например, целый день ходить по каким-то процедурам и смотреть, как блестит мое лицо и какое оно свеженькое... Кайфанула, однозначно, на процедурке".
Ранее мы рассказывали, как Горняк поставила на место "советчиков" в Сети, попросив поклонников не вмешиваться в ее отношения с мужем. Так, на Кристину неожиданно нахлынули воспоминания. Она поделилась свадебными кадрами в "сториз", хвастаясь их с Владимиром романтичной историей любви. Это побудило некоторых "предупредить" Кристину о якобы скверном характере Остапчука.
"А какое вам дело? Я вас спрашивала, ваши рекомендации и советы? Уйдите с моей страницы и не прыскайте своим ядом. Достали уже", - огрызнулась девушка.
Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."
Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".