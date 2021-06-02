Жена известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука показала страстное фото с супругом и призналась, чего от него ждет

Нотариус Кристина Горняк вышла замуж за Остапчука в октябре прошлого года. Начало их совместной жизни омрачил громкий скандал с предполагаемой изменой ведущего его бывшей жене Елене Войченко, от которой он ушел к Кристине. Однако, это не помешало паре быть вместе.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Горняк откровенно обратилась к мужу.

«Хочу всегда так на Тебя смотреть! Хочу всегда быть за Тобой, как за каменной стеной, пообещай мне это!?! А я обещаю оберегать наш мир и заливать его нежностью! С Тобой я учусь быть другой, и ты учишься, а вместе мы можем все!», - написала красотка.

Она сопроводила этот пост снимком, на котором Остапчук позирует на переднем плане, а она сама лежит за ним и смотрит на него влюбленными глазами. Горняк одета в сверкающее вечернее платье на тонких бретельках. Красные блики на фото задают снимку страстную атмосферу.

Подписчики Кристины не смогли пройти мимо такого поста.

«Как красиво...Пусть муж реально будет стеной, а вы будете ЗА МУЖЕМ! Любите и будьте любимой, Кристиночка», «Кристина, рядом с вами, так кажется мне, и Вова изменился», «Кадр из фильма, обворожительная! Хочется чтобы Вова вас так же любил», «Все проверится именно когда появятся дети», - пишут люди.

Напомним, жена Остапчука с заклеенным ртом удивила занятием, пока муж в отъезде: "Кайфанула, однозначно".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в белоснежном платье с декольте показала гулянку с подругами: "Вечер перестает быть томным".

Также Politeka писала, что жена Остапчука неожиданно вызверилась на украинцев за намек о "притворщике" муже: "Не бесите меня!".