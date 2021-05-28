Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала, как весело проводит вечер с подружками

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк поделилась кадрами своих развлечений в разделе Сториз Инстаграм. Судя по новым фото и видео, вечер пятницы красотка провела в веселой копании своих подруг. Поводом для встречи стал день рождения одной из них.

Девушки собрались в ресторане, где устроили настоящее веселье. Для этого вечера Горняк выбрала запоминающийся образ. Она пришла в белоснежном шелковом платье с асимметричной юбкой и глубоким декольте.

На одном из кадров Кристина приподняла юбку и продемонстрировала свои стройные ноги в босоножках и написала: «Вечер перестает быть томным».

Позже она также поделилась фото, на которых все четыре подруги позируют вместе. Кристина встала, слегка выгнув спину и выставив вперед одну ногу.

«Тигрицы», - подписала этот кадр жена Остапчука.

Судя по довольному лицу Кристины на дальнейших Сториз, она хорошо провела время.

Отметим, что ранее Горняк разозлилась на своих подписчиков, которые предположили, что Остапчук с ней неискренен, и в будущем ее ждет судьба его бывшей жены.

«А какое вам дело?.. Не бесите меня!», - написала в ответ на непрошенный комментарий Горняк.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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