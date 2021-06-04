Відомий український ведучий і шоумен Володимир Остапчук показав фото з дівчинкою на сцені дитячого показу мод

Нотаріус Христина Гірник вийшла заміж за Остапчука в жовтні минулого року. Початок їх спільного життя затьмарив гучний скандал з передбачуваною зрадою ведучого його колишній дружині Олені Войченко, від якої він пішов до Христини. Однак, це не завадило парі бути разом.

Як пише Politeka.net, у розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram Остапчук показав зухвалу дівчинку на подіумі конкурсу Star Holiday Fest і припустив, якщо у них буде дочка, то тільки така, як ця дівчинка і назвуть її Валентиною, за кадром шоумен забавно коментує те, що відбувається на сцені: "Моя ти мася".

"Христина Гірник, такою буде наша Валентина", - написав Остапчук, зазначивши свою дружину.

Наступну сторіз він супроводив відео коротким написом: "Примадонна", на якому Остапчук ще раз показав, як вміло позує на подіумі дівчинка років п'яти в червоному вбранні.

Популярна радіостанція NRJ за підтримки відомих продюсерів і артистів проводить унікальний вокальний проект "Star Holiday Fest", серед співаків 6-18 років.

Журі фестивалю складається з відомих діячів культури і мистецтва, продюсерів, представників шоу-бізнесу, визнаних авторитетів вокального, музичного та хореографічного мистецтва. Схоже, цього разу Остапчук перебував серед журі.



Нагадавши, дружина Остапчука з заклеєним ротом здивувала заняттям, поки чоловік у від'їзді:"Кайфанула, однозначно".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в білосніжній сукні з декольте показала гулянку з подругами: "вечір перестає бути млосним".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука несподівано визверилася на українців за натяк про" удавальника "чоловіка:" не бісіть мене!".