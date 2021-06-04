Відомий український ведучий і шоумен Володимир Остапчук показав фото з дівчинкою на сцені дитячого показу мод
Нотаріус Христина Гірник вийшла заміж за Остапчука в жовтні минулого року. Початок їх спільного життя затьмарив гучний скандал з передбачуваною зрадою ведучого його колишній дружині Олені Войченко, від якої він пішов до Христини. Однак, це не завадило парі бути разом.
Як пише Politeka.net, у розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram Остапчук показав зухвалу дівчинку на подіумі конкурсу Star Holiday Fest і припустив, якщо у них буде дочка, то тільки така, як ця дівчинка і назвуть її Валентиною, за кадром шоумен забавно коментує те, що відбувається на сцені: "Моя ти мася".
"Христина Гірник, такою буде наша Валентина", - написав Остапчук, зазначивши свою дружину.
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Наступну сторіз він супроводив відео коротким написом: "Примадонна", на якому Остапчук ще раз показав, як вміло позує на подіумі дівчинка років п'яти в червоному вбранні.
Популярна радіостанція NRJ за підтримки відомих продюсерів і артистів проводить унікальний вокальний проект "Star Holiday Fest", серед співаків 6-18 років.
Нагадавши, дружина Остапчука з заклеєним ротом здивувала заняттям, поки чоловік у від'їзді:"Кайфанула, однозначно".
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в білосніжній сукні з декольте показала гулянку з подругами: "вечір перестає бути млосним".
Також Politeka писала, що дружина Остапчука несподівано визверилася на українців за натяк про" удавальника "чоловіка:" не бісіть мене!".