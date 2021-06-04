Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук показал фото с девочкой на сцене детского показа мод
Нотариус Кристина Горняк вышла замуж за Остапчука в октябре прошлого года. Начало их совместной жизни омрачил громкий скандал с предполагаемой изменой ведущего его бывшей жене Елене Войченко, от которой он ушел к Кристине. Однако, это не помешало паре быть вместе.
Как пишет Politeka.net, в разделе сториз на своей странице в Инстаграм Остапчук показал дерзкую девочку на подиуме конкурса Star Holiday Fest и предположил, если у них будет дочь, то только такая, как эта девочка и назовут ее Валентиной, за кадром шоумен забавно комментирует происходящее на сцене: "Моя ты мася".
"Кристина Горняк, такой будет наша Валентина", - написал Остапчук, отметив свою супругу.
Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
Полякова засветила интерьер роскошного особняка, который отгрохала на берегу озера: "Панорамные окна и..."
Вылетевшая из "Холостяка" Юля "Зайка" призналась, правда ли влюбилась в Заливако: "Три раза прощалась"
Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."
Следующую сториз он сопроводил видео коротким надписом: "Примадонна", на котором Остапчук еще раз показал, как умело позирует на подиуме девочка лет пяти в красном наряде.
Популярная радиостанция NRJ при поддержке известных продюсеров и артистов проводит уникальный вокальный проект "Star Holiday Fest", среди певцов 6-18 лет.
Напомним, жена Остапчука с заклеенным ртом удивила занятием, пока муж в отъезде: "Кайфанула, однозначно".
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в белоснежном платье с декольте показала гулянку с подругами: "Вечер перестает быть томным".
Также Politeka писала, что жена Остапчука неожиданно вызверилась на украинцев за намек о "притворщике" муже: "Не бесите меня!".