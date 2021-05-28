Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала, як весело проводить вечір з подружками

Як пише Politeka.net, Христина Гірник поділилася кадрами своїх розваг у розділі сторіз Instagram. Судячи з нових фото і відео, вечір п'ятниці красуня провела у веселій копанні своїх подруг. Приводом для зустрічі став день народження однієї з них.

Дівчата зібралися в ресторані, де влаштували справжні веселощі. Для цього вечора Гірник вибрала образ, що запам'ятовується. Вона прийшла в білосніжній шовковій сукні з асиметричною спідницею і глибоким декольте.

На одному з кадрів Христина підняла спідницю і продемонструвала свої стрункі ноги в босоніжках і написала: «Вечір перестає бути млосним».

Пізніше вона також поділилася фото, на яких всі чотири подруги позують разом. Христина встала, злегка вигнувши спину і виставивши вперед одну ногу.

"Тигриці", - підписала цей кадр дружина Остапчука.

Судячи по задоволеному обличчю Христини на подальших сторіз, вона добре провела час.

Відзначимо, що раніше Гірник розлютилася на своїх передплатників, які припустили, що Остапчук з нею нещирий, і в майбутньому її чекає доля його колишньої дружини.

"А яка вам справа?.. Не дратуйте мене!" ,- написала у відповідь на непрошений коментар Гірник.

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