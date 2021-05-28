Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала, як весело проводить вечір з подружками
Як пише Politeka.net, Христина Гірник поділилася кадрами своїх розваг у розділі сторіз Instagram. Судячи з нових фото і відео, вечір п'ятниці красуня провела у веселій копанні своїх подруг. Приводом для зустрічі став день народження однієї з них.
Дівчата зібралися в ресторані, де влаштували справжні веселощі. Для цього вечора Гірник вибрала образ, що запам'ятовується. Вона прийшла в білосніжній шовковій сукні з асиметричною спідницею і глибоким декольте.
На одному з кадрів Христина підняла спідницю і продемонструвала свої стрункі ноги в босоніжках і написала: «Вечір перестає бути млосним».
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Пізніше вона також поділилася фото, на яких всі чотири подруги позують разом. Христина встала, злегка вигнувши спину і виставивши вперед одну ногу.
"Тигриці", - підписала цей кадр дружина Остапчука.
Судячи по задоволеному обличчю Христини на подальших сторіз, вона добре провела час.
Відзначимо, що раніше Гірник розлютилася на своїх передплатників, які припустили, що Остапчук з нею нещирий, і в майбутньому її чекає доля його колишньої дружини.
"А яка вам справа?.. Не дратуйте мене!" ,- написала у відповідь на непрошений коментар Гірник.
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