Популярний український ведучий і шоумен Володимир Остапчук стане ведучим нового грандіозного шоу, переможець якого виграє півмільйона гривень

Як пише Politeka.net, в акаунті програми" Зірковий шлях " в Instagram написали про нового ведучого грандіозного шоу" Співають всі", яким став Остапчук. Телеканал "Україна «повідомив, що ведучим нового проекту» Співають всі" за форматом All Together Now стане шоумен Володимир Остапчук. Але не всім українцям це сподобалося.

"Вже скоро глядачі каналу Україна побачать учасників, які будуть завойовувати прихильність 100 музичних експертів. Їхні виступи оцінюватимуть популярні артисти, які мають чималий досвід у сфері музики. Ведучим стане Володимир Остапчук, а очолить журі легенда українського шоу-бізнесу — його ім'я дізнаєтеся зовсім скоро. До слова, розважальний проект створений за британським форматом All Together Now. А ви чекаєте прем'єру? 😱", - сказано в повідомленні.

Користувачі в коментарях почали вгадувати, хто ж очолить журі: "Невже Софія Ротару очолюватиме журі! Тому що легендарніше співачки немає!", "Може Бути Ніна Матвієнко?", "Є ще Ірина Білик)", "своєчасна програма. Наші зірки від неробства нудяться, нафіг нікому не потрібні, то зберуться хоч в купу). Тільки щоб 100, то це треба і давно забутих, і по клубах збирати. Пару раз дивилася російське, так там відкопані зірки яких і як звуть всі забули давно. 100 не треба. Одну Полякову посадіть і вона дасть шуму як 200 ще в різних ролях-ось базарні баби до гламурної діви. Паноктикум коротше буде", " Софія Ротару!!! 👏👏👏👏 ", "Могилевська або Данилко👏".

Нагадавши, дружина Остапчука в хустці і масивних окулярах розкрила українкам секрет краси: «як тільки..."»

Як повідомляла Politeka, Остапчук "видав" ім'я їхнього майбутнього з Христиною Гірник дитини:"Моя ти мася".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в пристрасному образі показала, як дивиться на чоловіка: "хочеться, щоб Вова вас так само любив".