Ирина Билык взяла деньги в долг купила роскошный особняк в элитном коттеджном городке под Киевом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирины Билык, которая недавно объявила о разводе с российским мужем-режиссером Асланом Ахмадовым, купила роскошный особняк под Киевом. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на сюжет программы "Викриття". Журналисты сняли на дрон с высоты, как выглядит элитное жилье звезды и показали не только дом, но и территорию вокруг (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Оказалось, что цены на недвижимость в коттеджном городке села Березовка за 15 километров от Киева стартуют от 7 миллионов гривен. Сообщается, что у Ирины не хватило своих сбережений на покупку особняка, так что ей пришлось брать в долг. В одном из интервью Билык призналась, что часть суммы взяла в кредит, а еще часть одолжила у своего друга Андрея Данилко.

Звезде удалось купить не только дом, но и большой участок. "Во дворе Билык есть зеленые лужайки, декоративные березки и лаундж-зона на свежем воздухе", - говорится в сюжете. А вот соседями известной певицы стали шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская и народный депутат Михаил Радуцкий.

Напомним, Младший сын Ирины Билык устроил переполох в магазине игрушек: кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: "У меня выпал зуб".

Также Politeka писала, Билык эмоционально обратилась к повзрослевшей "бджилке" Гросу, как она сейчас выглядит: "Алиночка...".