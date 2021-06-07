Певица Ирина Билык поделилась кадрами со своего концерта
Как передает Politeka.net, новый снимок артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
15 лет назад за отношениями Ирины Билык и Димы Коляденко следила вся страна. Многие были уверены - пара поженится. Но в 2006-м артисты расстались со скандалом. Сейчас Ирина и Дима продолжают общаться, а в интервью часто рассказывают о своей дружбе.
Так, известный украинский шоумен и хореограф решил посетить последний концерт певицы.
"Мальчики пришли ко мне на концерт не сговариваясь", - подписала снимок Коляденко был в компании ее старшего сына Глеба.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех"
Землетрясение произошло в Украине, спасатели сообщают первые подробности: "Был зафиксирован..."
12-летний ребенок погиб во время школьной экскурсии: подробности трагедии на Львовщине
В Украину нагрянет аномальная жара до 40 градусов: главный синоптик дал прогноз
Также Билык сопроводила фото хэштегом "Странная мода", намекая на накрашенные ногти мужчин.
Стоит отметить, что чуть более месяца назад певица обьявила о своем разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.
Инициатором разрыва стала 51-летняя певица. По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России.
Напомним, 51-летняя Билык похвасталась подросшими красавцами-сыновьями перед разводом: "Лучше мамы в мире нет".
Как сообщала Politeka, Ирина Билык тяжело переживает утрату самого родного человека, стала ангелом: "Я не могу поверить...".
Также Politeka писала, что продюсер Сердючки откровенно рассказал, как влюбился и жил с Ириной Билык: "Самый большой минус…".