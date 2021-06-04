51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что впервые в жизни не смогла сниматься в клипе

Ирина Билык занимается творчеством с раннего детства, в частности в шесть лет она уже была солисткой детского ансамбля «Солнышко», передает Politeka.net. Недавно певица потеряла самого родного человека - умерла мама Ирины - Анна Яковна. С тех пор артистка не может найти покой. Она даже не смогла справиться с эмоциями и впервые не снялась в клипе... Певица говорит, что у нее постоянно по щекам текут слезы с первых строк печальной песни.

На днях артистка выступила в Киеве с концертом в рамках юбилейного тура. К слову, выступление переносилось четыре раза из-за карантинных ограничений, однако фанаты вернули только несколько десятков билетов из примерно 7000 проданных мест.

В своем аккаунте в Инстаграм Ирина опубликовала пост о своих переживаниях из-за смерти мамы.

"Песню «Ангелов не выбирают» я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы. Несмотря на то, что эта композиция печальная, я думаю что она понравится моим поклонникам. Я всегда пою то, о чём молчит моё сердце! Впервые я не смогла принимать участие в съёмках клипа, потому что целый год как только я начинала петь первые строчки этой песни у меня по щекам катились слёзы. И я решила, что правильнее будет создать на эту великолепную песню, автором которой является Александр Тищенко, анимационный фильм. Уверена, что мой первый мультипликационный эксперимент удался.

Не уверена что эта песня является форматной для радиостанций, но я точно знаю, что она откликнется в миллионах сердец моих поклонников. От души благодарю всех кто принимал участие в данном проекте ", - написала артистка.

Фото собрало много лайков и комментариев: " Очень хорошая песня, я тоже потеряла маму в прошлом году 😢", " Ирочка, спасибо за песню, очень она красивая, проникновенная❤️🔥😢", " Услышала песню мурашки по телу побежали какая же хорошая песня просто супер класс", "Как так?! Я не могу поверить...".

Отметим, Ирина Билык за свою карьеру получила ряд престижных премий. Сейчас известная блондинка частая гостья на разных проектах.

При этом артистка занимается воспитанием своего маленького сына Табриза Ахмадова, которого родила суррогатная мать.

В начале мая певица рассказала, что разводится с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Примечательно, что это был первый официально зарегистрированный брак Билык.

Звезда рассказала, что долгое время они жили в разлуке, и когда семья стала условной, она решила - это конец.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».