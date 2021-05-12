51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, сделала очередное громкое заявление

Как передает Politeka.net, артистка вместе со своим маленьким сыном появилась на обложке журнала. Заголовок-заявление под ее фамилией гласил: «Скандала не будет!». Судя по всему, этот посыл касался ее развода с мужем. Вопреки слухам, певица уверяет, что разойдутся они с отцом ее ребенка, российским продюсером Асланом Ахмадовым без скандалов.

«Вы любите скандальные интервью или милые и добрые?», - поинтересовалась у поклонников артистка, заинтриговав их.

В комментариях звезде и ее сыну оставили массу комплиментов и отзывов. Не обошлось и без колких замечаний.

«Скандалов в вашей биографии и так хватает)», «Сынок красавчик какой», «Зачем скандалы?) Новая песенка будет», «Ирочка, пусть интервью будут спокойными и от души», «Ирина! Зачем скандал? Лучше - просто счастье!», «Скандала не будет, уверена - будет новая песня!», «Какие красивые. Счастья Вам», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Билык решилась на пятый развод, о чем рассказала в программе «Мой секрет». По словам певицы, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык больше никогда не сможет поздравить маму с днем рождения: "Разве могла я подумать...".

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».