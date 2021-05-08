Відома українська співачка Ірина Білик вразила яскравим образом з вогненно червоним волоссям

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 51-річна співачка поділилася спогадом - фотографіями, які вона публікувала 8 травня 2019 року. Тоді Білик експериментувала з іміджем, радуючи шанувальників яскравим кольором волосся.

Як відомо, Ірина Білик дуже любить перевтілюватися. Вона багато експериментувала зі стрижками, кольором волосся і стилем. На архівних фото у Ірини було коротке волосся яскравого червоного кольору. Губи зірка нафарбувала в тон волосся.

"Руда бестія виходить на полювання", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів і компліментів.

"Українська Мілен Фармер", " Вам дуже пасує. Молодить, додає родзинку і інтригу, загадку в образ. Вогонь", "Прекрасна", "руда бестія, просто красуня", "Ой, відмінна стрижка", "вогняна богиня!", "Господи краса то яка, Божественна, Діва!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Ірина Білик заговорила про смерть колеги і друга Андрія Кузьменка. За словами артистки, вона відчула загибель друга в 2015 році.

"Коли мені приснилася фіранка з мухами чорними, то була тривога. А вже через годину-дві мені сказали, що його немає. Я зрозуміла, що цей сон був про нього", - заявила зірка.

Нагадаємо, що 51-річна Білик видала правду про тяжко хворого брата, якого їй доводилося приховувати: "сподіваюся, що він...".

Як Politeka писала, що Білик зробили пропозицію руки і серця на очах у Данилка, кільце розкішне: "Іра, погоджуйся".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик, яка розлучається, повідомила про знущання колег: "я плакала".