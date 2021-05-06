Співачка Ірина Білик в даний час переживає своє п'яте розлучення

51-річна зірка, як відомо, нещодавно оголосила про розставання з фотографом Асланом Ахмадовим, від якого у неї п'ятирічний син Табриз. У Мережі їх шлюб назвали "гостьовим" (він жив у Москві, а вона в Києві), тому, мовляв, не дивно, що їх союз проіснував недовго.

Як би там не було, Ірина намагається не падати духом. Співачка стала гостею ток-шоу з Машею Єфросиніною "Мій секрет", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). У процесі ведуча торкнулася теми подарунків, які Білик презентувала своїм коханим і отримувала у відповідь. Єфросиніна запропонувала артистці вгадати, який подарунок її четвертий чоловік, хореограф Дмитро Дікусар й досі зберігає і не розлучається з ним навіть у ліжку.

Співачка, подумавши трохи, припустила, що це був хрестик. Яке ж було її здивування, коли з'ясувалося, що вона вгадала. Дікусар дійсно дуже дорожить прикрасою.

"Цей подарунок мені найбільше запам'ятався, тому що пройшли роки, а я досі цю прикрасу дуже люблю. Не знаю, який сенс Іра вкладала в цей подарунок, але для мене це дуже красива річ. Це пам'ять. Я ніколи не відмовлюся ні від чого, що було в моєму житті. Я все пам'ятаю і все ціную", - розговорився Дмитро.

"Вау, та ти що! Як я так вгадала!, - відреагувала, у свою чергу, Ірина. - Може, мені хтось підказує з неба? Я взагалі навіть забула, що саме так виглядав цей хрестик... Це було за кордоном, можливо, якесь свято... день народження... Головне, я вгадала".

Крім того, Білик взяла з собою до студії скриньку з важливими для неї коштовностями. Співачка показала свою "колекцію" обручок. А як відомо, у неї за плечима п'ять шлюбів (в тому числі і цивільних), а також натовпи шанувальників, які дарували прикраси, проявляючи знаки уваги.

Ірина розповіла особливу історію про своє перше заміжжя - з продюсером Юрієм Нікітіним (1990-1998 рр.). Випадковим свідком пропозиції руки і серця став артист Андрій Данилко.

"Це обручка, з якою Юра мені пропонував вийти заміж. Це було в Португалії... Був Данилко поруч з нами і ще він сказав: "Іра, погоджуйся". Я плакала, говорила, що, напевно, нічого не вийде, але обручка дуже гарна... Я, до речі, всіх їх ношу", - поділилася співачка та показала прикрасу.

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