Популярна українська співачка Ірина Білик вперше розповіла про свого важко хворого брата

Зірка видала сімейний секрет, про який раніше не розповідала шанувальникам, в програмі «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Так, Білик зізналася, що у неї є молодший брат Сергій. Білик ніколи не згадувала про нього на публіці через те, що цього не хотіла її нині покійна мати.

40-річний брат артистки психічно хворий. За словами Білик, його стан дуже серйозний, тому він не пропрацював у житті жодного дня. Весь цей час за ним доглядала мати співачки, проте після її смерті важка ноша лягла на саму Білик і її двоюрідного брата.

"Жодного дня він не працював. Він п'ять років не виходив на вулицю взагалі. Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба жити так, як люди, мати сім'ю", - розповіла співачка.

Вона згадала, що її мати все життя переживала за сина. Білик зізналася, що намагається робити для брата все, що може, однак це дається їй нелегко. Зараз співачка посилає йому продукти і матеріально утримує брата. За її словами, поки у неї не виходить поліпшити його життя.

"Ми всі завжди сподівалися, що він одужає...але сьогодні це великі проблеми...я його люблю, я сподіваюся, що він виросте", - зізналася співачка.

Коли вона говорила про свого брата, то не могла стримати сліз.

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