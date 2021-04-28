Известная певица Ирина Билык призналась, что собирается разводиться со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым

Как передает Politeka.net, плохую новость она озвучила на премьерном выпуске шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Певица пришла на откровенное интервью с целью заявить на всю страну о том, что ее пятый брак не выдержал испытания расстоянием.

По словам Билык, впервые Аслана Ахмадова, отца ее второго сына, она увидела в передаче, посвященной Людмиле Гурченко. Артистка призналась, что сразу почувствовала некую тягу и голос в голове, который говорил, что этого мужчину нужно разыскать. Билык нашла номер Аслана и первая связалась с ним. После съемок клипа у них завязался роман.

«Я думала, что он самый лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моего второго ребенка», - заявила Билык.

По ее словам, брак не выдержал испытания расстоянием, хотя любовь все еще жива.

«Мы с Асланом разводимся. Ну, а что делать? Он не приезжает. Хотя я его люблю и он меня — тоже», - решилась на откровение артистка.

Также она предположила, что ей суждено быть одинокой. Отметим, что это уже пятый неудачный брак артистки. До этого она жила с продюсером Юрием Никитиным, танцорами Дмитрием Дикусаром и Димой Коляденко, а также моделью Андреем Оверчуком.

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык раскрыла свой секрет: «Когда никого нет дома…».

Как сообщала Politeka, Билык не сдержала слез во время выяснения отношений с сыном, всплыл семейный секрет: "Я впервые об этом рассказываю".

Кроме того Politeka писала, что 51-летняя Билык похвасталась стильным подарком: "Сбылась мечта детства".