У них в родині не все гладко

Старший син Ірини Білик сильно образився на матір і вирішив висловити їй всі претензії

У своєму Instagram українська співачка поділилася анонсом передачі "Мій секрет" з Машею Єфросиніною, в якій вона взяла участь. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити лише короткі уривки інтерв'ю, проте, судячи з них, в студії Білик розкрила як мінімум один неприємний секрет, пов'язаний з її сім'єю. Можна припустити, що він так чи інакше пов'язаний з одним із синів співачки, який також з'явився в кадрі.

Як відомо, у Білик двоє синів. Старшому з них, Глібу Оверчуку, вже 21 рік. У хлопця є дівчина Аліса, з якою він вже замислюється про весілля.

У уривку інтерв'ю згадується, що Гліб не може пробачити свою маму за щось.

"Можна сказати, увігнала в депресивний стан", - говорить на відео хлопець. При цьому, поруч з ним сидить його кохана.

У свою чергу, Білик під час інтерв'ю виглядала дуже пригніченою і в якийсь момент навіть витирала сльози.

"Я вперше про це розповідаю...ми не хотіли ніде про це говорити", - вимовляє зірка, ледве стримуючи сльози.

У своїй публікації вона підкреслила, що цей секрет про неї на знали навіть шанувальники.

"Ви дізнаєтеся те, чого не знали до цього!", - написала Білик у підписі до відео.

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