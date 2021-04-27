Старший сын Ирины Билык сильно обиделся на мать и решил высказать ей все претензии
В своем Инстаграм украинская певица поделилась анонсом передачи «Мій секрет» с Машей Ефросининой, в которой она приняла участие. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть лишь короткие отрывки интервью, однако, судя по ним, в студии Билык раскрыла как минимум один неприятный секрет, связанный с ее семьей. Можно предположить, что он так или иначе связан с одним из сыновей певицы, который также появился в кадре.
Как известно, у Билык двое сыновей. Старшему из них, Глебу Оверчуку, уже 21 год. У парня есть девушка Алиса, с которой он уже задумывается о свадьбе.
В отрывке интервью упоминается, что Глеб не может простить свою маму за что-то.
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«Можно сказать, вогнала в депрессивное состояние», - говорит на видео парень. При этом, рядом с ним сидит его возлюбленная.
В свою очередь, Билык во время интервью выглядела очень подавленной и в какой-то момент даже вытирала слезы.
«Я впервые об этом рассказываю…Мы не хотели нигде об этом говорить», - произносит звезда, еле сдерживая слезы.
В своей публикации она подчеркнула, что этот секрет о ней на знали даже поклонники.
«Вы узнаете то, чего не знали до этого!», - написала Билык в подписи к видео.
Напомним, 21-летний сын Билык ошарашил признанием о свадьбе и рассказал о вмешательстве родителей: "Нас постоянно...".
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