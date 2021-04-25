Известная украинская певица Ирина Билык в 2015 году стала мамой во второй раз

Певица, продюсер и фотограф Аслан Ахмадов поженились несколько лет назад, а сейчас пара воспитывает сына, Табриза, пишет Politeka.net. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Артистка хвастается своим малышом у себя на странице в Инстаграм, но также у мальчика есть собственный аккаунт.

Так, несколько часов назад на странице мальчика появился снимок, где он с девушкой своего старшего брата Глеба, Алисой, восседает на маленьком квадроцикле. Табриз пил сок и держал в руках игрушечный пистолет.

"Решили с Алисой стать гангстерами 😎", - написано в сообщении.

За пять часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Прикольные 😁", "😎 мы крутые 😎", - написали пользователи сети.

Напомним, в начале апреля Ирина Билык отпраздновала 51-ый день рождения. Одной из поздравляющих стала телеведущая Катя Осадчая, которая в своем сторис вспомнила архивное фото. На снимке Ирина Билык позировала с младшим сыном, Табризом, а рядом с ними стояли старший сын звезды - Глеб Оверчук со своей возлюбленной, Алисой.

Отметим, своего первого сына Билык родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. Только пользователи сети заметили некое сходство парня с певцом Андреем Кузьменко (Кузьма Скрябин):

"А Глеб чем-то очень похож на Кузьму, поразительно!!! Очень красивые дети!!! 😍😍😍😍😍 ", "Люди, сын реально похож на Кузьму!".

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