Знаменитая украинская певица Ирина Билык прокомментировала сообщения о скорой женитьбе своего старшего сына

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 21-летний сын певицы Глеб Оверчук сделал предложение своей девушке Алисе и в ближайшее время планирует сыграть с ней свадьбу. На странице программы «Життя великих людей» в Инстаграм появилось интервью с Билык, которая прокомментировала эти сообщения.

На вопрос журналистки о том, правда ли ее сын сыграет свадьбу уже в 2021 году певица заявила, что Глеб с Алисой просто любят друг друга, добавив, что штамп в паспорте – это не главное.

«У меня очень свободные дети – я любимую девушку своего сына тоже считаю своим ребенком…И никакого предложения не будет! Они просто любят друг друга. Это важнее, чем иметь штамп в паспорте», - заявила певица.

Она считает, что журналисты просто увидели совместные фото ее сына с возлюбленной и раздули из этого историю.

«Но я у них спросила, они не готовы. Они просто любят друг друга», - прояснила Билык.

Отметим, что сам Глеб ранее рассказывал, что сделал Алисе необычное предложение в Японии сломанным «горлышком» от бутылки из-под пива. Он также признался, что они с Алисой пока не планируют свадьбу, хотя его родители их постоянно подталкивают к проведению торжества.

Напомним, Билык после долгой разлуки с мужем рассказала о сложностях в интимной жизни: "Проблема с...".

Как сообщала Politeka, загадочная Билык во всем черном и с цепями собралась покинуть Землю: «Все возможно в этой жизни».

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык "превратилась" в колдунью, магические кадры: "Просто завораживает...".