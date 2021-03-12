Знаменитая украинская певица Ирина Билык прокомментировала сообщения о скорой женитьбе своего старшего сына
Недавно в СМИ появилась информация о том, что 21-летний сын певицы Глеб Оверчук сделал предложение своей девушке Алисе и в ближайшее время планирует сыграть с ней свадьбу. На странице программы «Життя великих людей» в Инстаграм появилось интервью с Билык, которая прокомментировала эти сообщения.
На вопрос журналистки о том, правда ли ее сын сыграет свадьбу уже в 2021 году певица заявила, что Глеб с Алисой просто любят друг друга, добавив, что штамп в паспорте – это не главное.
«У меня очень свободные дети – я любимую девушку своего сына тоже считаю своим ребенком…И никакого предложения не будет! Они просто любят друг друга. Это важнее, чем иметь штамп в паспорте», - заявила певица.
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Она считает, что журналисты просто увидели совместные фото ее сына с возлюбленной и раздули из этого историю.
«Но я у них спросила, они не готовы. Они просто любят друг друга», - прояснила Билык.
Отметим, что сам Глеб ранее рассказывал, что сделал Алисе необычное предложение в Японии сломанным «горлышком» от бутылки из-под пива. Он также признался, что они с Алисой пока не планируют свадьбу, хотя его родители их постоянно подталкивают к проведению торжества.
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