Відома українська співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками радістю, - показала свій подарунок , який перетворив на реальність її дитячу мрію

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ірина Білик розмістила фото на триколісному електросамокаті з сідушкою. Ірина в стильному вбранні, чорних штанях, сірій куртці і зеленій шапочці. Образ доповнюють Чорні великі окуляри від сонця.

Ірина пише: "збулася мрія дитинства⚡мені подарували самокат ⚡ і до речі він теж, як і моя Тесла електричний ⚡ ️їздить на батареї⚡. А як ви ставитеся до того щоб більшість транспортних засобів їздило на електриці?".

Шанувальники відгукнулися на питання Ірини, а також не забули засипати співачку компліментами.

"Ого круто💥Вам до лиця такий подаруночок❤️", " Ірочка, він з трьома коліщатками? Прикольний самокат 🙂", " Веселенький подарунок! 👏 ", "Ірочка ви так стильно виглядаєте..🙌 🙌 🙌 😍самокатик класний хочу🔥"," велика частина України і так їздить на електриці-метро називається😂", "Вау!!!!🔥круто!!!!❤️👏❤️👏😍❤️", "Крутий. Мрію про електросамокат😍", " приємних заїздів) 🔥 🔥 🔥 крутий самокат) та Ірина🔥 🔥 🔥", " класно.сама на самокаті😍які горизонти відкрилися))", " Прекрасно! Я наприклад мрію про автомобіль " Tesla model 3 Повний привід, Червона, білий салон..😍", - написали шанувальники.

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