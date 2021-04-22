Известная украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками радостью, - показала свой подарок, который превратил в реальность ее детскую мечту
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ирина Билык разместила фото на трехколесном электросамокате с седушкой. Ирина в стильном наряде, черных штанах, серой куртке и зеленой шапочке. Образ дополняют черные большие очки от солнца.
Ирина пишет: "Сбылась мечта детства 😂 мне подарили самокат 🛴 и кстати он тоже, как и моя Тесла электрический⚡️ездит на батарее🔋. А как вы относитесь к тому чтобы большинство транспортных средств ездило на электричестве?".
Поклонники отозвались на вопрос Ирины, а также не забыли засыпать певицу комплиментами.
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"Ого круто💥Вам к лицу такой подарочек❤️", "Ирочка, он с тремя колесиками? Прикольный самокат 🙂", "Веселенький подарок! 👏", "Ирочка вы так стильно выглядите..🙌🙌🙌😍самокатик классный хочу🔥", "Большая часть Украины и так ездит на электричестве-метро называется😂", "Вау!!!!🔥круто!!!!❤️👏❤️👏😍❤️", "Крутой. Мечтаю о електросамокате😍", "Приятных заездов) 🔥🔥🔥 крутой самокат) и Ирина🔥🔥🔥", "Классно.сама на самокате😍какие горизонты открылись))", "Прекрасно! Я например мечтаю о автомобиле "Tesla model 3 полный привод, красная, белый салон..😍", - написали поклонники.
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