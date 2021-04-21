Відома українська співачка Ірина Білик вирішила розкрити свій секрет

Співачка, яка придбала свою популярність в середині 90-х років, не втомлюється цікавити шанувальників. Цей інтерес вона всіляко підтримує, а також частково задовольняє, відповідаючи на питання своїх фоловерів.

Так, в Instagram у співачки запитали: «як пишуться кращі хіти?». Білик вирішила відкрити завісу над таємницями своєї творчості. Про це пишт Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.

"Коли нікого немає вдома", - відповіла вона на питання.

Також Ірина Білик показала ефектне фото, на якому вона зображена з копицею золотистих кучерів. Волосся закрили частину її обличчя, що додало знімку особливої загадковості.

Ірина Білик-народна і заслужена артистка України. Першим її кроком до музичної слави стала участь у музичному фестивалі" Червона Рута", що пройшов у 1989 році в місті Чернівці.

Після гастрольного туру 1994 року співачка вважається найвідомішою зіркою України.

З кожним роком популярність Ірини тільки росла. Співачка отримала ряд престижних премій, її запрошували на телебачення, де дівчині доводилося зніматися в численних рекламних роликах.

Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик у чорній шкірі вразила українців новим образом: "Примадонна!".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Білик, нап'яливши балахоністе вбрання, засвітилася в компанії молодих хлопців:"ми будемо разом...".

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