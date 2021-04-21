Відома українська співачка Ірина Білик вирішила розкрити свій секрет
Співачка, яка придбала свою популярність в середині 90-х років, не втомлюється цікавити шанувальників. Цей інтерес вона всіляко підтримує, а також частково задовольняє, відповідаючи на питання своїх фоловерів.
Так, в Instagram у співачки запитали: «як пишуться кращі хіти?». Білик вирішила відкрити завісу над таємницями своєї творчості. Про це пишт Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.
"Коли нікого немає вдома", - відповіла вона на питання.
Також Ірина Білик показала ефектне фото, на якому вона зображена з копицею золотистих кучерів. Волосся закрили частину її обличчя, що додало знімку особливої загадковості.
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Ірина Білик-народна і заслужена артистка України. Першим її кроком до музичної слави стала участь у музичному фестивалі" Червона Рута", що пройшов у 1989 році в місті Чернівці.
Після гастрольного туру 1994 року співачка вважається найвідомішою зіркою України.
З кожним роком популярність Ірини тільки росла. Співачка отримала ряд престижних премій, її запрошували на телебачення, де дівчині доводилося зніматися в численних рекламних роликах.
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