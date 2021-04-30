"Он пять лет не выходил на улицу вообще"

Популярная украинская певица Ирина Билык впервые рассказала о своем тяжело больном брате

Звезда выдала семейный секрет, о котором раньше не рассказывала поклонникам, в программе «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Так, Билык призналась, что у нее есть младший брат Сергей. Билык никогда не упоминала о нем на публике из-за того, что этого не хотела ее ныне покойная мать.

40-летний брат артистки психически болен. По словам Билык, его состояние очень серьезное, поэтому он не проработал в жизни ни одного дня. Все это время за ним ухаживала мать певицы, однако после ее смерти тяжелая ноша легла на саму Билык и ее двоюродного брата.

«Ни дня он не работал. Он пять лет не выходил на улицу вообще. Сейчас я пытаюсь объяснить ему, что надо жить так, как люди, иметь семью», - рассказала певица.

Она вспомнила, что ее мать всю жизнь переживала за сына. Билык призналась, что старается делать для брата все, что может, однако это дается ей нелегко. Сейчас певица посылает ему продукты и материально содержит брата. По ее словам, пока у нее не получается улучшить его жизнь.

«Мы все всегда надеялись, что он выздоровеет…но сегодня это большие проблемы…Я его люблю, я надеюсь, что он вырастет», - призналась певица.

Когда она говорила о своем брате, то не могла сдержать слез.

Напомним, Билык предсказала гибель Кузьмы Скрябина и смерть отца, откровенное признание: "Боюсь засыпать".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Ирина Билык с ребенком на руках опять осталась без мужа: "Пойдет к Коляденко".

Также Politeka писала, что 51-летняя Ирина Билык решилась на кардинальный шаг в жизни, первые подробности: "Мы разводимся".