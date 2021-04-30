Известная украинская певица Ирина Билык раскрыла неожиданные детали о себе

На днях звезда дала большое откровенное интервью на шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой, передает Politeka.net. Звезда поделилась тайнами, которых никто не знал раньше.

В частности, Ирина Билык рассказала, что у нее есть 40-летний брат, который страдает от психического расстройства. Семья скрывала его существование, ведь так хотела мать, которая умерла в 2020 году.

Однако не менее поражающим признанием стало то, что Билык умеет предсказывать будущие. По словам певицы, все ее сны сбываются.

"Могу по снам рассказать, кто завтра умрет... Я боюсь засыпать, потому что я боюсь видеть предвестники особенно смерти своих знакомых. Я знаю, что когда сны с кровью - это родных, а без крови - это о знакомых", - призналась артистка.

Далее Билык рассказала, чью смерть предсказала, в частности, смерть отца, а также своего коллеги Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин).

"Был сон перед гибелью Скрябина. Он погиб в понедельник, но я с ним разговаривала в субботу. Это была подготовка к моему сольному концерту во дворце "Украина". Он сказал, что едет на гастроли, еще один город остался, и что он готов выйти со мной на сцену... Когда мне приснилась занавеска с мухами черными, то была тревога. А уже через час-два мне сказали, что его нет. Я поняла, что этот сон был о нем. Я рыдала не то, что за другом, а за братом", - рассказала артистка.

По словам певицы, ей не нравится ее "дар", но так вышло, что она это видит.

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