Ирине Билык, объявившей о разводе с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, не придется долго быть одной - считают пользователи

В одном из недавних интервью 51-летняя певица заявила, что брак с Ахмадовым подошел к концу. Долгое время они жили в разлуке, и когда семья стала условной, она решила - это конец. Ирина стала инициатором развода с Асланом, отцом своего младшего сына Табриза.

Напомним, это уже пятый развод в биографии Билык. Среди бывших официальных и неофициальных (с которыми жила гражданским браком) супругов певицы: продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, которому Ирина родила своего первенца Глеба, хореграф Дмитрий Коляденко, а также танцор Дмитрий Дикусар.

Известие о разводе Билык молниеносно разнеслось по Сети. Пользователи в Инстаграм кинулись обсуждать событие, передает Politeka.net. Некоторые начали критиковать артистку за легкомыслие, однако большинство все же утешать. Других - новость совсем не удивила, так как ее брак уже давно стал "гостевым" - Аслан жил в Москве, а она с пятилетним сыном в Киеве.

"Пойдет к Коляденко"

"Не беда, потому что семьи и не было..."

"Очень жаль 😢 Смотрела вчера интервью с Ирой 🌻 Открылась совсем по-другому. Милая, нежная, ранимая... Ох и глазками стреляет, кокетливо 😍. Женщина истинная и все её бывшие любили её 💘💘💘 И страдала много😢 А пусть будет новая встреча с МУЖЧИНОЙ ЕЁ МЕЧТЫ✨"

"Как? Только на днях смотрела биографию и радовалась что она замужем и тут шок такой😢"

"Гостевой брак и браком-то не считается..."

"Ничего. Нового найдёт быстро. Для неё очередного мужика найти как за хлебом сходить"

"Это было так предсказуемо... Ничего, нового "Галкина" найдет😂"

"Я Ирину понимаю, невозможно сидеть одной с ребёнком, когда муж в другой стране"

Напомним, что 51-летняя Билык показала, как изменилась с годами, от кудрявой красотки не осталось и следа: фото.

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык похвасталась стильным подарком: "Сбылась мечта детства".