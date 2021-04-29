Известная украинская певица Ирина Билык раскрыла страшную семейную тайну
Как передает Politeka.net, 51-летняя Ирина Билык стала гостьей премьерного выпуска шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Певица пришла на откровенное интервью и поделилась несколькими тайнами.
В финале шоу она призналась, что у нее есть родной брат Сергей, которого их семья долго скрывала и прятала. Мужчине 40 лет, он страдает от психического расстройства. Билык отметила, что они нигде о нем не упоминали и не говорили. Рассказывая о брате певица расплакалась.
«Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела. После ее смерти он остался один. Сейчас он живет в квартире сам. Ему 40 лет, пять из которых он совсем не выходил на улицу», - заявила артистка.
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По ее словам, мужчина никогда не работал. Сейчас Ирина полностью содержит его и высылает ему продукты. С больным родственником ей помогает еще один брат Юрий.
Добавим, что во время интервью Билык также призналась, что разводится со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым. Причина в том, что мужчина перестал приезжать в Украину.
Напомним, что 51-летняя Билык показала, как изменилась с годами, от кудрявой красотки не осталось и следа: фото.
Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык похвасталась стильным подарком: "Сбылась мечта детства".
Кроме того Politeka писала, что Билык не сдержала слез во время выяснения отношений с сыном, всплыл семейный секрет: "Я впервые об этом рассказываю".