Відома українська співачка Ірина Білик не втомлюється цікавити шанувальників, розміщуючи нові фото і створюючи треки, а також проливаючи світло на минуле

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram співачка, яка придбала свою популярність в середині 90-х років, розмістила фото рудоволосої кучерявої дівчинки, в якій насилу можна дізнатися нинішню шоу-Діву.

Кучері прикривають лоб і частина обличчя співачки, вольове підборіддя і погляд, наповнений твердості і сили духу. Під фотографією цікавий факт. Сказано, що Ірина Білик брала участь у конкурсі "Червона рута" в 1989 році. І це був перший і єдиний раз з її участю, як учасником конкурсу.

На що співачка відповіла: "Так, це правда, конкурси це не моє".

Ірина останнім часом частенько публікує фото своєї бурхливої юності. Зірці є чим поділитися. Емоційна, влюблива Ірина встигла за своє життя п'ять разів вийти за чоловік, і є мамою двох прекрасних синів.

Цього разу Шанувальники не змогли відгукнутися на фото Ірини, але під іншими фотографіями зірки коментарі оспівують красу, природний магнетизм Ірини, залишаючи під фото багато чудових слів:

"Ого! Сильно змінилася!", "Невпізнанна!", "Солоденько, так і хочеться лизнути😊", "🔥🔥🔥🔥", "Моя красуня ❤️", - зазвичай такі слова залишають шанувальники під фото Ірини.

Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик у чорній шкірі вразила українців новим образом: "Примадонна!".

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