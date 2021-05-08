Известная украинская певица Ирина Билык впечатлила ярким образом с огненно красными волосами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 51-летняя певица поделилась воспоминанием – фотографиями, которые она публиковала 8 мая 2019 года. Тогда Билык экспериментировала с имиджем, радуя поклонников ярким цветом волос.

Как известно, Ирина Билык очень любит перевоплощаться. Она много экспериментировала со стрижками, цветом волос и стилем. На архивных фото у Ирины были короткие волосы яркого красного цвета. Губы звезда накрасила в тон волос.

«Рыжая бестия выходит на охоту», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восхищенных слов и комплиментов.

«Украинская Милен Фармер», «Вам очень идет. Молодит, добавляет изюминку и интригу, загадку в образ. Огонь», «Прекрасная», «Рыжая бестия, просто красавица», «Ой, отличная стрижка», «Огненная богиня!», «Господи красота то какая, божественная, Дива!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что ранее в интервью Ирина Билык заговорила о смерти коллеги и друга Андрея Кузьменко. По словам артистки, она почувствовала гибель друга в 2015 году.

«Когда мне приснилась занавеска с мухами черными, то была тревога. А уже через час-два мне сказали, что его нет. Я поняла, что этот сон был о нем», - заявила звезда.

Напомним, что 51-летняя Билык выдала правду о тяжело больном брате, которого ей приходилось скрывать: "Надеюсь, что он...".

Как Politeka писала, что Билык сделали предложение руки и сердца на глазах у Данилко, кольцо роскошное: "Ира, соглашайся".

Также Politeka сообщала, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".