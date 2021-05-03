Відома українська співачка Ірина Білик дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася своїм душевним болем

Артистка вперше розкрила наболілі для себе теми на шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною, передає Politeka.net. Зокрема, у програмі Ірина Білик розповіла і про свої пластичні операції.

Артистка поділилася, що вперше зважилася щось змінити у своїй зовнішності після народження першого сина, Гліба Оверчука у 1999 році. Співачка згадує, що тоді не відчувала себе красивою.

Плюс до всього над нею знущалися її колеги. Останні були впевнені, що Білик народила і вже не повернеться на сцену, та сміялися над нею в кулуарах: "Я плакала", - згадує зірка.

За словами артистки, у неї з народження були трохи опущені зовнішні куточки очей, через що погляд здавався сумним. Перше, що Білик зробила, це змінила розріз очей, пізніше зірка прибрала невелику горбинку на носі, а далі зробила підтяжку обличчя.

Також співачка розповіла, що любить відвідувати косметологів, у яких буває два-три рази на тиждень, вона робить масажі й маски для обличчя, а іноді "уколи краси".

"Підколола губки. А що тут такого? Я цілуватися люблю", - поділилася зірка.

Нагадаємо, також в цьому інтерв'ю співачка розповіла, що розлучається з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, з яким у них спільний син Табриз. Виною всьому стала довга розлука, адже чоловік живе в Росії.

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