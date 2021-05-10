Відома українська співачка Ірина Білик поділилася своїм болем

Як передає Politeka.net, 51-річна співачка звернулася до шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик показала фото, зроблене рік тому, коли вона вітала свою маму з днем народження.

"Хіба могла я подумати рік тому, роблячи цю фотографію, що 10 травня я більше не зможу привітати її з днем народження!?! Цінуйте і бережіть своїх батьків, поки вони з вами!» - писала співачка.

Ірина Білик втратила маму Анну Яківну 22 травня 2020 року.

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про маму.. і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по своєму... моя матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохана матуся", - повідомляла Білик на своїй сторінці в Instagram.

Анна Яківна працювала інженером на авіазаводі, а також шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".

Нагадаємо також, в одному з недавніх інтерв'ю 51-річна Біликзаявила, що її шлюб з фтографом Асланом Ахмадовим підійшов до кінця. Довгий час вони жили в розлуці, і коли сім'я стала умовною, співачка вирішила - Це кінець. Ірина стала ініціатором розлучення з Асланом, батьком свого молодшого сина Табріза.

Нагадаємо, що 51-річна Білик видала правду про тяжко хворого брата, якого їй доводилося приховувати: "Сподіваюся, що він...".

Як Politeka писала, що Білик зробили пропозицію руки і серця на очах у Данилка, кільце розкішне: "Іра, погоджуйся".

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