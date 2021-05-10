Известная украинская певица Ирина Билык поделилась своей болью

Как передает Politeka.net, 51-летняя певица обратилась к поклонникам на своей странице в Инстаграм.

Ирина Билык показала фото, сделанное год назад, когда она поздравляла свою маму с днем рождения.

«Разве могла я подумать год назад, делая эту фотографию, что 10 мая я больше не смогу поздравить ее с днем рождения!?! Цените и берегите своих родителей, пока они с вами!» - писала певица.

Ирина Билык потеряла маму Анну Яковлевну 22 мая 2020 года.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме.. и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка", - сообщала Билык на своей странице в Инстаграм.

Анна Яковлевна работала инженером на авиазаводе, а также шеф-поваром на телеканале "Интер".

Напомним также, в одном из недавних интервью 51-летняя Билыкзаявила, что ее брак с фтографом Асланом Ахмадовым подошел к концу. Долгое время они жили в разлуке, и когда семья стала условной, певица решила - это конец. Ирина стала инициатором развода с Асланом, отцом своего младшего сына Табриза.

Напомним, что 51-летняя Билык выдала правду о тяжело больном брате, которого ей приходилось скрывать: "Надеюсь, что он...".

Как Politeka писала, что Билык сделали предложение руки и сердца на глазах у Данилко, кольцо роскошное: "Ира, соглашайся".

Также Politeka сообщала, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".