Певица Ирина Билык показала, как выглядят ее сыновья

Как передает Politeka.net, семейное фото появилось на Instagram-страничке ее младшего сына.

Ирина Билык довольно редко публикует фотографии со старшим сыном Глебом, которого она родила в 1999 году. В ее профиле чаще можно найти снимки с маленьким Табризом, но и тоже не так много.

Стоит отметить, что младшему сыну певицы, который родился в браке с Асланом Ахмадовым, сейчас только пять лет. Несмотря на то, что Билык рассталась с мужем, Табриз продолжает жить с ней.

"Я не люблю, когда дети плачут и о чем-то мечтают, не имея возможности получить желаемое. Поэтому считаю себя очень хорошей мамой, а учитывая то, что в основном мне приходится самой заботиться о своих сыновьях, думаю, что лучше мамы в мире нет!" - заявила исполнительница в интервью изданию.



Ранее певица сообщила, что решилась на пятый развод. Как рассказала Билык в одном из интервью, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».