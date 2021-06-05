Певица Ирина Билык показала, как выглядят ее сыновья
Как передает Politeka.net, семейное фото появилось на Instagram-страничке ее младшего сына.
Ирина Билык довольно редко публикует фотографии со старшим сыном Глебом, которого она родила в 1999 году. В ее профиле чаще можно найти снимки с маленьким Табризом, но и тоже не так много.
Стоит отметить, что младшему сыну певицы, который родился в браке с Асланом Ахмадовым, сейчас только пять лет. Несмотря на то, что Билык рассталась с мужем, Табриз продолжает жить с ней.
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"Я не люблю, когда дети плачут и о чем-то мечтают, не имея возможности получить желаемое. Поэтому считаю себя очень хорошей мамой, а учитывая то, что в основном мне приходится самой заботиться о своих сыновьях, думаю, что лучше мамы в мире нет!" - заявила исполнительница в интервью изданию.
Ранее певица сообщила, что решилась на пятый развод. Как рассказала Билык в одном из интервью, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.
Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".
Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»
Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».