Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о браке и рабочих отношениях с певицей Ириной Билык
Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Юрий Никитин в интервью в программе "В гостях у Гордона" рассказал о своем браке и работе с Ириной Билык. По его словам, впервые они с певицей встретились и познакомились на фестивале в Виннице, она ему сразу понравилась, но поначалу как человек, а потом уже как женщина.
Потом были встречи в Киеве – оказалось, что сестра Юрия поселилась в том же доме и подъезде, где жила Билык с родителями, так что он частенько к ней заходил. А потом влюбился в нее.
"Мы жили довольно долго, семь или восемь лет. Самый распространенный вопрос, который задают продюсерам – это тяжело или легко жить и работать с любимым человеком. Это и легко и тяжело. Легко – потому что ты все контролируешь, ты легко можешь управлять артистом, процессами. С этой точки зрения – это довольно просто", - отметил Никитин.
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Что касается минусов, то здесь продюсер заговорил о переплетении личных и профессиональных отношений. "Ты все время на работе, у тебя нет возможности отдохнуть, отвлечься, переключиться. И это наверное самый большой минус. И еще один минус, то что ты не всегда можешь с холодной головой подойти к оценке ситуации, к оценке проекта. То есть, ты все время воспринимаешь проект сквозь призму этого человеческого, личного", - поделился продюсер.
Надо сказать, что он очень тепло отзывается об Ирине Билык, он называет ее очень хорошим, щедрым и душевным человеком, а также отметил, что она очень вкусно готовила.
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