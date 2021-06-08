51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, красиво поздравила с днем рождения Алину Гросу

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм народная артистка Украины Ирина Билык является также музыкальной крестной мамой Алины Гросу. И с годами поклонники все больше отмечают поразительное сходство двух артисток.

Музыкальная карьера Гросу началась в раннем детстве, когда маленькую 4-летнюю девочку Билык заметила на конкурсе "Мини-мисс Украина" и победила в номинации "Маленькая барышня-талант". Тогда девочке удалось выиграть запись на студии и Ирина дала ей путевку в жизнь.

"Милая Алиночка, ты прекрасный цветочек и добрая душа!!! Цвети на радость нам. Люби и получай самые теплве лучи от этого прекрасного чувства. Пиши новые песни. Я тебя люблю", - написала Билык.

Также артистка опубликовала старое фото, на котором она рядом с маленькой Алиной.

Ирина Билык была на свадьбе Гросу в Италии.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».