51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, красиво поздравила с днем рождения Алину Гросу
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм народная артистка Украины Ирина Билык является также музыкальной крестной мамой Алины Гросу. И с годами поклонники все больше отмечают поразительное сходство двух артисток.
Музыкальная карьера Гросу началась в раннем детстве, когда маленькую 4-летнюю девочку Билык заметила на конкурсе "Мини-мисс Украина" и победила в номинации "Маленькая барышня-талант". Тогда девочке удалось выиграть запись на студии и Ирина дала ей путевку в жизнь.
Народная артистка написала для девочки песни "Рушничок" и "Бджілка". С тех пор и началась история дружбы и сотрудничества, которая длится уже два десятилетия. А недавно Билык даже стала настоящей крестной мамой для маленького брата Алины.
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Ирина Билык была на свадьбе Гросу в Италии.
Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".
Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»
Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».