Знаменитая украинская певица Ирина Билык показала своих самых люимых мужчин в жизни

Известная артистка воспитывает двоих сыновей. Ее старший ребенок, Глеб Оверчук, уже живет отдельно, а вот пятилетний Табриз Ахмадов постоянно радует маму своими детскими выходками. Певица даже завела для мальчика отдельную страницу в Инстаграм, которую они ведут с пока еще мужем Асланом Ахмадовым.

Как пишет Politeka.net, на этой странице появилось новое видео, в котором маленький Табриз показал свой выпавший зуб. Звездная мама поделилась этим видео в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сториз. Билык написала, что Табриз, как всегда веселит и радует маму.

"Дорогие друзья! У меня выпал зуб!", - радостно произносит мальчик, демонстрируя тот самый зуб на камеру.

В тот же момент парень роняет свой "трофей", заставляя маму рассмеяться за кадром.

"И что теперь будем делать?", - озадаченно интересуется Билык.

"Не знаю", - отвечает Табриз и убегает.

Также Ирина Билык ответила на вопрос пользователей, что для нее самое большое счастье. Звезда написала коротко и ясно: "Сыновья". И добавила фото, на котором она с двумя мальчиками - Глебом и Табризом.

Отметим, что недавно Билык сообщила, что решила развестись с отцом Табриза. Для нее этот развод станет пятым. Как рассказала певица в одном из интервью, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, 51-летняя Билык похвасталась подросшими красавцами-сыновьями перед разводом: "Лучше мамы в мире нет".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык тяжело переживает утрату самого родного человека, стала ангелом: "Я не могу поверить...".

Также Politeka писала, что продюсер Сердючки откровенно рассказал, как влюбился и жил с Ириной Билык: "Самый большой минус…".