Младший сын популярной украинской певицы Ирины Билык рассказал о своих любимых игрушках

Как пишет Politeka.net, 51-летняя Билык воспитывает двоих сыновей. Ее старшему ребенку, которого она родила от модели Глеба Оверчука, уже 21 год. Второго сына певице родила суррогатная мать. Его отцом является популярный российский фотограф и шоумен Аслан Ахмадов. Недавно Билык заявила, что они с Ахмадовым разводятся спустя пять лет брака.

Известно, что пятилетний Табриз Ахмадов остался жить с мамой в Киеве. Артистка завела ему Инстаграм, где публикует его фото. Уже с малых лет певица пытается сделать из сына публичную личность. Он участвует в фотосессиях и снимается для обложек журналов вместе с мамой.

На свежем фото Табриз позировал в магазине игрушек. Он показал, какие игрушки ему нравятся больше всего.

«Собираю тоботов. А какие у вас любимые игрушки?», - подписал мальчик фото.

Кроме этого, малыш устроил переполох в магазине игрушек, врезавшись в коробки.

Ранее мы писали, что Билык красиво поздравила с днем рождения свою музыкальную крестную дочку Алину Гросу.

"Милая Алиночка, ты прекрасный цветочек и добрая душа!!! Цвети на радость нам. Люби и получай самые теплве лучи от этого прекрасного чувства. Пиши новые песни. Я тебя люблю", - написала Билык.

Напомним, что младший сын озадачил Ирину Билык неожиданной новостью: «И что теперь делать будем?».

Также Politeka писала, что 51-летняя Билык похвасталась подросшими красавцами-сыновьями перед разводом: "Лучше мамы в мире нет".

А еще Politeka сообщала, что Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: "У меня выпал зуб".