Молодший син знаменитої української співачки Ірини Білик спантеличив маму своїми змінами в зовнішності

Як відомо, відома артистка виховує двох синів. Її старша дитина, Гліб Оверчук, вже живе окремо, а ось п'ятирічний Табріз Ахмадов постійно радує маму своїми дитячими витівками. Співачка навіть завела для хлопчика окрему сторінку в Instagram, яку вони ведуть з поки ще чоловіком Асланом Ахмадовим.

Як пише Politeka.net, на цій сторінці з'явилося нове відео, в якому маленький Табриз ділиться з передплатниками новинами.

"Любі друзі! У мене випав зуб!",- радісно вимовляє хлопчик, демонструючи той самий зуб на камеру.

Однак, відразу після цього він упускає свій «трофей», змушуючи маму розсміятися за кадром.

"І що тепер будемо робити?",- спантеличено цікавиться Білик.

"Не знаю", - відповідає Табриз і тікає.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз таку зворушливу публікацію.

"Чекати зубну фею", "який солодкий", "Розкажіть хто-небудь дитині про зубну фею", "і що подарувала зубна фея?",- пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно Білик повідомила, що вирішила розлучитися з батьком Табриза. Для неї це розлучення стане п'ятим. Як розповіла співачка в одному з інтерв'ю, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.

Нагадаємо, 51-річна Білик похвалилася підрослими красенями-синами перед розлученням: "Краще мами в світі немає".

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик важко переживає втрату найріднішої людини, стала ангелом: "Я не можу повірити...".

Також Politeka писала, що продюсер Сердючки відверто розповів, як закохався і жив з Іриною Білик: "Найбільший мінус...".