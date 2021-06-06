Молодший син знаменитої української співачки Ірини Білик спантеличив маму своїми змінами в зовнішності
Як відомо, відома артистка виховує двох синів. Її старша дитина, Гліб Оверчук, вже живе окремо, а ось п'ятирічний Табріз Ахмадов постійно радує маму своїми дитячими витівками. Співачка навіть завела для хлопчика окрему сторінку в Instagram, яку вони ведуть з поки ще чоловіком Асланом Ахмадовим.
Як пише Politeka.net, на цій сторінці з'явилося нове відео, в якому маленький Табриз ділиться з передплатниками новинами.
"Любі друзі! У мене випав зуб!",- радісно вимовляє хлопчик, демонструючи той самий зуб на камеру.
Однак, відразу після цього він упускає свій «трофей», змушуючи маму розсміятися за кадром.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Переможниця "Холостяка" Ульянова вразила неохайним виглядом: "Просто жах, мені соромно"
Землетрус стався в Україні, рятувальники повідомляють перші подробиці: "Був зафіксований..."
Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі
"І що тепер будемо робити?",- спантеличено цікавиться Білик.
"Не знаю", - відповідає Табриз і тікає.
Шанувальники співачки не змогли пройти повз таку зворушливу публікацію.
"Чекати зубну фею", "який солодкий", "Розкажіть хто-небудь дитині про зубну фею", "і що подарувала зубна фея?",- пишуть люди.
Зазначимо, що нещодавно Білик повідомила, що вирішила розлучитися з батьком Табриза. Для неї це розлучення стане п'ятим. Як розповіла співачка в одному з інтерв'ю, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.
Нагадаємо, 51-річна Білик похвалилася підрослими красенями-синами перед розлученням: "Краще мами в світі немає".
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик важко переживає втрату найріднішої людини, стала ангелом: "Я не можу повірити...".
Також Politeka писала, що продюсер Сердючки відверто розповів, як закохався і жив з Іриною Білик: "Найбільший мінус...".