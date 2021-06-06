Младший сын знаменитой украинской певицы Ирины Билык озадачил маму своими изменениями во внешности
Как известно, известная артистка воспитывает двоих сыновей. Ее старший ребенок, Глеб Оверчук, уже живет отдельно, а вот пятилетний Табриз Ахмадов постоянно радует маму своими детскими выходками. Певица даже завела для мальчика отдельную страницу в Инстаграм, которую они ведут с пока еще мужем Асланом Ахмадовым.
Как пишет Politeka.net, на этой странице появилось новое видео, в котором маленький Табриз делится с подписчиками новостями.
«Дорогие друзья! У меня выпал зуб!», - радостно произносит мальчик, демонстрируя тот самый зуб на камеру.
Однако, сразу после этого он роняет свой «трофей», заставляя маму рассмеяться за кадром.
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«И что теперь будем делать?», - озадаченно интересуется Билык.
«Не знаю», - отвечает Табриз и убегает.
Поклонники певицы не смогли пройти мимо такой трогательной публикации.
«Ждать зубную фею», «Какой сладкий», «Расскажите кто-нибудь ребёнку о зубной фее», «И что подарила зубная фея?», - пишут люди.
Отметим, что недавно Билык сообщила, что решила развестись с отцом Табриза. Для нее этот развод станет пятым. Как рассказала певица в одном из интервью, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.
Напомним, 51-летняя Билык похвасталась подросшими красавцами-сыновьями перед разводом: "Лучше мамы в мире нет".
Как сообщала Politeka, Ирина Билык тяжело переживает утрату самого родного человека, стала ангелом: "Я не могу поверить...".
Также Politeka писала, что продюсер Сердючки откровенно рассказал, как влюбился и жил с Ириной Билык: "Самый большой минус…".