Мальчик тот еще артист

Младший сын знаменитой украинской певицы Ирины Билык озадачил маму своими изменениями во внешности

Как известно, известная артистка воспитывает двоих сыновей. Ее старший ребенок, Глеб Оверчук, уже живет отдельно, а вот пятилетний Табриз Ахмадов постоянно радует маму своими детскими выходками. Певица даже завела для мальчика отдельную страницу в Инстаграм, которую они ведут с пока еще мужем Асланом Ахмадовым.

Как пишет Politeka.net, на этой странице появилось новое видео, в котором маленький Табриз делится с подписчиками новостями.

«Дорогие друзья! У меня выпал зуб!», - радостно произносит мальчик, демонстрируя тот самый зуб на камеру.

Однако, сразу после этого он роняет свой «трофей», заставляя маму рассмеяться за кадром.

«И что теперь будем делать?», - озадаченно интересуется Билык.

«Не знаю», - отвечает Табриз и убегает.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такой трогательной публикации.

«Ждать зубную фею», «Какой сладкий», «Расскажите кто-нибудь ребёнку о зубной фее», «И что подарила зубная фея?», - пишут люди.

Отметим, что недавно Билык сообщила, что решила развестись с отцом Табриза. Для нее этот развод станет пятым. Как рассказала певица в одном из интервью, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, 51-летняя Билык похвасталась подросшими красавцами-сыновьями перед разводом: "Лучше мамы в мире нет".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык тяжело переживает утрату самого родного человека, стала ангелом: "Я не могу поверить...".

Также Politeka писала, что продюсер Сердючки откровенно рассказал, как влюбился и жил с Ириной Билык: "Самый большой минус…".