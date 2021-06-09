Знаменита українська співачка Ірина Білик показала своїх найлюбіших чоловіків у житті

Відома артистка виховує двох синів. Її старша дитина, Гліб Оверчук, вже живе окремо, а ось п'ятирічний Табріз Ахмадов постійно радує маму своїми дитячими витівками. Співачка навіть завела для хлопчика окрему сторінку в Instagram, яку вони ведуть з поки ще чоловіком Асланом Ахмадовим.

Як пише Politeka.net, на цій сторінці з'явилося нове відео, в якому маленький Табриз показав свій випав зуб. Зіркова мама поділилася цим відео в своєму акаунті в Instagram в розділі сторіз. Білик написала, що Табриз, як завжди веселить і радує маму.

"Дорогі друзі! У мене випав зуб!",- радісно вимовляє хлопчик, демонструючи той самий зуб на камеру.

У той же момент хлопець упускає свій "трофей", змушуючи маму розсміятися за кадром.

"І що тепер будемо робити?",- спантеличено цікавиться Білик.

"Не знаю", - відповідає Табриз і тікає.

Також Ірина Білик відповіла на запитання користувачів, що для неї найбільше щастя. Зірка написала коротко і ясно:"сини". І додала фото, на якому вона з двома хлопчиками - Глібом і Табризом.

Зазначимо, що нещодавно Білик повідомила, що вирішила розлучитися з батьком Табриза. Для неї це розлучення стане п'ятим. Як розповіла співачка в одному з інтерв'ю, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.

Нагадавши, 51-річна Білик похвалилася підрослими красенями-синами перед розлученням:"краще мами в світі немає".

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