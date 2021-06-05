Співачка Ірина Білик показала, як зараз виглядають її сини

Як передає Politeka.net, сімейне фото з'явилося на Instagram-сторінці її молодшого сина.

Ірина Білик досить рідко публікує фотографії зі старшим сином Глібом, якого вона народила в 1999 році. В її профілі частіше можна знайти знімки з маленьким Табризом, але і теж не так багато.

Варто відзначити, що молодшому синові співачки, який народився в шлюбі з Асланом Ахмадовим, зараз тільки п'ять років. Незважаючи на те, що Білик розлучилася з чоловіком, Табриз продовжує жити з нею.

"Я не люблю, коли діти плачуть і про щось мріють, не маючи можливості отримати бажане. Тому вважаю себе дуже хорошою мамою, а враховуючи те, що в основному мені доводиться самій піклуватися про своїх синів, думаю, що краще мами в світі немає!"- заявила виконавиця в інтерв'ю виданню.



Раніше співачка повідомила, що зважилася на п'яте розлучення. Як розповіла Білик в одному з інтерв'ю, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

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