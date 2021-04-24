Удивительную историю об Андрее Данилко рассказал его друг, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин

Как передает Politeka.net, продюсер опубликовал ряд фото из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, отреагировав на недавние сообщения о "тяжелой болезни" Данилко.

Разин открыл "маленькую тайну", вспомнив, какие трепетные отношения были у его родной бабушки Валентины Михайловны Гостевой к Андрею Михайловичу. Вообще, бабушка Разина была "бабушкой" для многих артистов и друзей продюсера, ее дом всегда был открыт для гостей.

К сожалению, Валентины Михайловны не стало в октябре прошлого года. Ей так и не удалось перед смертью повидаться с любимым Андрюшей.

Разин рассказал о последнем визите Данилко к ней.

"Накануне Евровидения он (Сердючка, - ред.) абсолютно счастливый приехал к нам с бабушкой и провел три дня в деревне. Перед конкурсом он просто хотел отвлечься от всего и вдохновиться на выступление в конкурсе. Он очень любил мою бабушк <...> Андрей сам попросился и три дня провел в селе Привольном с моей бабушкой", - поделился воспоминанием Разин.

Один из пользователей подтвердил рассказ продюсера, прокомментировав пост:

"Я никогда этого не забуду, потому что я привозил к ней Андрюшу как раз за три дня до вылета на Евровидение. За эти три дня, пока он был у нее, она его полюбила, как тебя (Разина, ред.). Она все время называла его сыночком. До последних дней она ждала, что он к ней приедет в гости. Но эти негодяи, которые устроили ему травлю, не дали этому осуществится".

Напомним, Данилко стал персоной нон-грата в России после своего участия в Евровидении в 2007 году. Травля артиста началась из-за песни "Dancing Lasha Tumbai", с которой он выступал от Украины и которая каким-то образом оскорбила чувства россиян.

По мнению Разина, депрессия у Данилко и дальнейшие проблемы со сном, возникли именно на почве этой травли.

Напомним, состояние здоровья любимца публики Андрея Данилко вызвало панику: "Бедный Андрей Михайлович...".

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